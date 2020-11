Durante la cobertura de este retorno de los estudiantes del último año de la Educación Media, el alumno del Colegio Nacional de la Capital (CNC), Santiago Amarilla, reconoció que no aprendió durante este año lectivo.

“Te voy a ser sincero, yo no aprendí nada este año”, señaló el joven estudiante en entrevista con la radio Ñanduti.

Este lunes, los alumnos de tercer año de la media retornan a clases presenciales.



Al igual que él, numerosos estudiantes y además padres de familia indican que este año fue un fiasco en materia educativa, al implementarse de manera paupérrima la educación a distancia, sin contar con las herramientas necesarias y tampoco estar preparados académicamente.

“No es solo su realidad, es la de todos los estudiantes de todos los niveles”, comentó Camila Giménez, dirigente estudiantil de Fenaes, al canal Gen. “Para mí fue una carga y no tenía todas las herramientas, mi mamá tuvo que ingeniarse para que con mis hermanos pudiéramos estar al día con nuestras tareas. En ningún nivel se acertó. Fue un año muy pesado y no me llevo un buen recuerdo”, agregó.

La joven estudiante indicó que los secundarios pagan el plato roto por un año desperdiciado ante la desidia del Ministerio de Educación. Y sostuvo que no se siente preparada para enfrentar lo que le depara el día de mañana, ya sea un trabajo, estudio o ambos.

Para el 2021, todo hace suponer que se daría el retorno de los demás estudiantes a las instituciones educativas. “Ya miramos el año que viene porque no podemos permitir que ocurra de vuelta otra catástrofe y nos sigan ignorando”, acotó Giménez.