En entrevista con canal Gen, Marta Chamorro, vicepresidenta de Asatur, se refirió a la cuarentena de cinco días que deberán hacer los ciudadanos que retornen al país desde el extranjero, a implementarse desde el miércoles.

“Podría haber sido peor, es bastante flexible. (…) Hubiéramos querido que no se hiciera ninguna restricción, sino que hacer un PCR a todos los viajeros”, dijo al momento de resaltar que no se va a retroceder, pero reiteró que el sector del turismo fue muy afectado durante la pandemia y que aún no logró reactivarse.

No obstante, Chamorro dijo que sería más grave que aquí ocurra lo mismo que en Israel, donde de vuelta se restringió el turismo ante la rápida propagación de la variante delta del Covid-19.

Por otra parte, la entrevistada comentó que es una luz de esperanza la eliminación de Visa para los extranjeros provenientes de Estados Unidos de América, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, lo cual potenciará enormemente el turismo a nuestro país.

CUARENTENA PARA VIAJEROS

Quienes vienen con PCR negativo de 72 horas de antelación al embarque, solamente tienen que completar dos días más de aislamiento para después volver a hacerse el PCR.

Quienes hayan tenido Covid- 19 desde los 14 y hasta los 90 días previos del ingreso al país, deberán acreditar dicha situación mediante resultados laboratoriales y aun así estarán obligados a guardar cuarentena de cinco días.