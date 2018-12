El ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, brindó una conferencia de prensa para aclarar todas las dudas referentes a la polémica por el Servicio Militar Obligatorio (SMO). Aseguró que no se aplicarán sanciones por el no cumplimiento y que tampoco se arrearán jóvenes.

El titular del Ministerio de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, salió al paso a la información dada por el Defensor del Pueblo, Miguel Godoy, sobre la Reglamentación de la Ley de Objeción de Conciencia, donde se establecen los servicios sustitutivos y la multa en caso de su no cumplimiento

“El Ministerio de Defensa, ni las Fuerzas Armadas, tienen la iniciativa en el desarrollo de esta situación. La Defensoría del Pueblo es un órgano extra poder y respetamos las decisiones que se puedan dar en esa instancia. Sin embargo, la vigencia de la Ley de Objeción de Conciencia y su respectiva reglamentación, debe estar orientada por un Consejo”, comentó Soto Estigarribia.

En ese sentido, aseguró que en la aprobación de la reglamentación, el representante del Ministerio se opuso a la aprobación y pidió que conste en acta. “Esto es a modo de deslindar la responsabilidad, porque se está creando mucha confusión”, sostuvo.

El ministro detalló que en la Constitución Nacional, en su Artículo 129 se establece que todo ciudadano debe prepararse para prestar la defensa armada de la patria, en caso de necesidad.“Es ahí donde se establece la Ley del Servicio Militar Obligatorio”, explicó.

Dijo además que lo que buscan con el SMO, es la preparación del joven y su adiestramiento, para que pueda estar en condiciones militares. “A las Fuerzas Armadas no le interesa la recaudación, sino el servicio”, expresó.

Por otra parte, aseguró que no se accionará coercitivamente para el cumplimiento de la Ley. “Mucho menos se va a arrear a ciudadanos, como se da a entender en varios medios. Lo que hacemos es un llamado a la conciencia ciudadana para los que están en edad militar”, indicó.

Soto Estigarribia expresó que no existe pena para aplicar si es que el ciudadano no cumple con el Servicio Militar o no paga la tasa establecida como multa. Además, aclaró que no puede haber ninguna restricción a la renovación de documentos, por el no cumplimiento del SMO.

El ministro dijo también que actualmente no hay vacancia ni presupuesto para el ingreso de nuevos jóvenes en los cuarteles para cumplir con el Servicio Militar Obligatorio (SMO)

Por último, admitió que se dieron algunos hechos que ocasionaron muertes de soldados, pero que se está haciendo el esfuerzo posible para garantizar la seguridad del ciudadano que cumple con el servicio.