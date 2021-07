Para el Dr. Roque Silva, director de la Undécima Región Sanitaria de Central, no es necesario establecer días de asueto para que la gente acuda a los vacunatorios para inmunizarse contra el COVID-19. A su criterio, lejos de cumplir con el objetivo, la mayoría optaría por "irse de joda".

El Dr. Roque Silva expresó su temor en caso que se llegue a declarar asueto por dos días o menos, para llevarse a cabo la jornada de inmunización contra el COVID-19 a nivel país.

“Acá pones asueto y los perros (ciudadanos) harán puente y se irán a otro lado. No me voy a cansar de decir el COVID desnudó dos cosas: nuestro sistema de salud, que por más que se haya invertido sigue siendo precario, y segundo, la educación de nuestro pueblo”, afirmó en entrevista con radio 1000 AM.

En ese sentido, el director regional consideró hasta de innecesario que se establezcan dos días de asueto para que la gente acuda a los vacunatorios para inocularse.

“Vos ponés un asueto para hacer eso y los perros se van a ir de joda. Si pones ‘jueves y viernes asueto’, van a aparecer las empresas de turismo ofreciendo paquetes de viajes. Van a elegir viajar antes que ir a vacunarse”, sentenció.

Acotó al mismo tiempo, que el trabajador tiene el derecho, por ley, de disponer de medio día de permiso para inocularse contra el virus pandémico.

“Ojalá me cierren la boca y en caso de implementarse el asueto, se vean los vacunatorios llenos”, puntualizó Silva.