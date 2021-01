El Ministerio de Salud advierte que a nivel país se está al borde del colapso en la ocupación de las camas de terapia intensiva, mientras que en Asunción y Central ya no hay lugares disponibles.

El Dr. Julio Borba, viceministro Atención Integral a la Salud, indicó al canal GEN que hay un aumento sostenido de casos graves de Covid-19. Este lunes se registra el 96% de ocupación de camas de terapia a nivel nacional. En tanto que en Asunción y Central estamos en knock-out técnico, con cero disponibilidad. Se espera que haya más camas libres con las altas que pudieran darse, además de las bajas.

"No podemos crecer más, no por falta de equipos o infraestructura o dinero, sino que por recursos humanos. No hay terapistas para habilitar más camas de terapia intensiva”, refirió la autoridad sanitaria sobre la ampliación del servicio.

Por otra parte, Borba comentó que se vieron en aprietos durante el sábado pasado al derivar 9 pacientes al sector privado. “De 31 pacientes que teníamos en los sanatorios el viernes a la noche, se pasó a 40 el sábado”, dijo. El total del convenio es de 75 lugares. Al Estado le cuesta 13 millones de guaraníes por cada paciente que deriva al privado.