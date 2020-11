La directora del Hospital Nacional de Itauguá, Yolanda González, señaló que no hay camas disponibles en terapia, por lo que instó a la población a cuidarse del coronavirus.

“No soy negativa , manejo estadísticas y realidad, por favor sean responsables, no aglomeración, no accidentes , cuidarnos entre todos, cumplir los protocolos… No hay camas disponibles en terapia”, tuiteó ayer la directora del Hospital Nacional de Itauguá, Yolanda González.

En entrevista con la radio Universo 970 AM, la doctora mencionó que la semana anterior fue bastante complicada en el centro asistencial por el aumento de pacientes en terapia intensiva y en salas comunes de internación. Además resaltó que los pacientes siguen llegando muy graves a la internación.

En ese sitio hay tres salas de internación para casos de Covid-19 y las tres están completamente llenas. El Hospital Nacional de Itauguá cuenta con 52 camas de terapia intensiva, de las cuales 46, es decir, el 90 %, se encuentran ocupadas por personas infectadas con el virus, según el reporte de ayer.

“Lo bueno es que no hubo fallecidos durante esta semana y tuvimos muchas altas. El viernes tuvimos solo 10 ingresos y estamos peor que antes porque no solo tenemos cuadros respiratorios porque con la liberación la urgencia amaneció con 30 camillas de sobredotación”, comentó González.