En charla con la prensa, Benigno López mencionó que Brasil pidió a Paraguay que compre más energía para cubrir su demanda y resaltó que eso no significará ningún sobrecosto, aunque reconoció que al comprar más energía, la ANDE consecuentemente deberá pagar un precio más elevado.

“Nosotros tenemos que comprar lo que necesitamos usar. Hablan de pérdida pero no hay nada concreto. Lo que se hace es comprar más. La energía barata (excedente) se va a seguir comprando. El acuerdo del 2007 sigue vigente y Paraguay tiene la prioridad de contratar primero lo que quiera de los excedentes”, justificó.

Si bien no quiso acusar a nadie, el ministro de Hacienda resaltó que los técnicos paraguayos y brasileños no llegaron a un acuerdo en las negociaciones y que eso ocasionó que primera vez en la historia tengan que participar las altas partes de ambos países para destrabar el impasse.

“No existe ninguna posibilidad de que yo me vaya a Itaipú, no tengo ningún interés en irme de ahí. Incluso me da pena la gente que va a ir a negociar Itaipú el día de mañana, no le va a dar el gusto a nadie y va a ser fusilada en la plaza pública. Yo me quedo nomás en Hacienda y que me fusilen ahí, que ya estoy acostumbrado“, indicó en otro momento.