El ministro de Hacienda, Benigno López, advirtió que no hay dinero para cumplir con las pretensiones en las diferentes instituciones públicas que desean mayor presupuesto para el próximo año. Anunció que el Ejecutivo podría vetar el PGN 2020 si se conceden aumentos en el Congreso.

“No hay plata, ni siquiera podemos discutir eso. Las instituciones pueden seguir insistiendo con más presupuesto pero la respuesta es la misma, no hay dinero. Parece que no se entiende que tuvimos un año malo”, manifestó en charla con la 650 AM.

El ministro detalló que únicamente Salud Pública y Educación piden 2.000 millones de dólares, de los cuales el 95% será para destinarse a salarios.

"Somos un país chico y deberíamos tener una estructura estatal más chica y más eficiente. Ahora estamos pidiendo que las entidades determinen la misión y el rol de cada una; y si vale la pena que el Estado aporte en ellas”, argumentó.

Benigno López advirtió que el Ejecutivo vetará el presupuesto el 2020 si los números terminan desbordándose en el Congreso Nacional, donde actualmente la Comisión Bicameral de Presupuesto evalúa la propuesta presentada por Hacienda para el siguiente ejercicio fiscal.