Ahora, la prioridad de la organización es abastecerlas de sus necesidades básicas, sobre todo con productos de limpieza.

Patricia Espinoza, responsable del departamento de comunicaciones de la organización comentó a Diario HOY que actualmente, la prioridad es proteger a las reclusas ante la pandemia de coronavirus.

Pero originalmente, Corazón Libre se ocupa de promover la reinserción de las mujeres con actividades orientadas a labores que pueden generar ingresos, así como atenciones médicas, psicológicas y estimulación temprana a sus hijos.

En cuanto a la parte pedagógica, las internas por el momento no pueden desarrollar tales actividades. Las restricciones impiden que dichas clases no pueden ser impartidas y por ende se encuentran en etapa de reorganización para no cortar dichos programas.

Corazón Libre ahora se aboca a la venta de rifas solidarias, la que las sortearán el 20 de mayo. Lo recaudado será para sostener el voluntariado, que se sustenta con la participación de 150 internas del principal penal de mujeres del país.

La meta es llegar a al menos treinta millones de guaraníes. Renato Ortellado, Magalí Benítez y Camila Casamada son los directores de la organización.

Para quienes quieran adquirir sus rifas pueden hacerlo contactando a la página de Facebook @corazonlibrepy. El billete cuesta 10.000 guaraníes.