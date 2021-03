Mirian Báez, representante de pacientes ostomizados, mencionó a GEN y Universo 970 AM que la situación de los faltantes de insumos ya es algo que vienen arrastrando desde hace varios meses.

“Algunos pacientes incluso ya están hace años así, sin bolsas, porque son varios números los que nosotros necesitamos. En este momento en el IPS hay un solo número y no sabemos hasta cuándo va a durar, ya que somos aproximadamente 500 pacientes. El IPS entrega unas 3.000 bolsas y no alcanza para todos”, expresó.

La entrevistada indicó que todos los pacientes ostomizados necesitan una bolsa especial para el desecho de sus residuos fisiológicos que no pierda olor y sea antialérgico. Incluso algunos utilizan bolsas de hielo, ya que no cuentan con el material debido a que la previsional no les proporciona.

“En el interior no van las bolsas y nosotros ya no podemos seguir bajo esta situación. Además, el material que compra el IPS es de mala calidad por lo que pedimos que compren las bolsas hidrocoloides que duran mucho más tiempo”, contó.

Detalló que cada bolsa cuesta alrededor de G. 60.000, algunos pacientes usan 1 a 2 por día, mientras que otros utilizan 3 a 4 por semana.

Al respecto, Báez indicó que solicitarán una audiencia con el nuevo titular del IPS, Vicente Bataglia. “Esperamos que no tenga un poco de compasión y compre las bolsas ya, lo antes posible”, enfatizó.