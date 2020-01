La depresión puede llegar a distintas edades aunque es un trastorno dos veces más frecuente en la mujer que en el hombre, según la psiquiatra y psicoterapeuta, Mirtha Mendoza.

Los principales síntomas son los afectivos: tristeza profunda (que se manifiesta por un llanto fácil y aparentemente sin motivo para el entorno), dificultades para concentrarse, conciliar el sueño, hacer las tareas cotidianas y disfrutar del momento.

“Es lo que la gente llama el no me hallo, la incapacidad de encontrar placer”, comentó la doctora Mendoza en conversación con la 650 AM.

Además de las cuestiones afectivas también se destacan las molestias corporales y gastrointestinales sin tener una base orgánica, a la que se suman el estado de ánimo.

Existen tres grados de severidad. En la depresión leve, el paciente es todavía funcional, es decir, va a su trabajo, a su estudio, pero todo le cuesta mucho y lo realiza con gran dificultad.

Sin embargo, en la moderada y la severa, la persona ya no tiene ganas de levantarse, ni de asearse, ni de ocuparse de sí misma. “Está tirada en la cama, no necesariamente durmiendo porque otro de los síntomas es el insomnio, pero sí sintiéndose muy mal, pero viendo todo desde lentes oscuros, se siente una carga para los demás y tiene la idea de no querer seguir sufriendo”, describió la profesional.

En cuanto a las causas sostuvo que son diversas, pero recalcó que generalmente responde a una pérdida grande, sea de seres queridos o del trabajo o de algo material tangible. Cuando aparecen situaciones estresantes severas se pierde el origen específico ya que termina siendo una sumatoria de todo la que desencadena en el cuadro depresivo.

La respuesta depende en gran medida de la capacidad de la persona de reaccionar ante hechos trágicos o tristes, pues una pérdida puede ser normal y natural, pero existen quienes no pueden afrontarlas y eso hace que nazca un cuadro depresivo, que requiere un tratamiento que según la gravedad va desde psicoterapia, acompañamiento e incluso fármacos.