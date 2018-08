Cáncer era una palabra que la escuchaba sin darle importancia y mucho menos sin imaginarse que algún día sabría en carne propia lo que traería consigo el peso de su significado. Un carcinoma ductal grado dos infiltrante fue el diagnóstico que siete años atrás recibió Gilda Salgueiro de 51 años.

“Cáncer de mama”. La primera reacción fue automática y sintió que su mundo se desplomaba y que tenía los días contados. Gilda proviene de una experiencia de haber tenido una madre fibroquística que pasó por ocho operaciones sin complicación alguna y ella también los tenía entonces le resultaba hasta chistosa la recomendación de realizarse el auto examen mamario para detectar alguna anomalía.

“Tenía tantos bolones, así les llamaba y pensaba cómo voy a saber entre tantos si alguno tiene algo malo”, recuerda. Pero llegó un momento en que las mamas se pusieron densas, pesadas, calientes y escamosas.

Se realizó los estudios y los resultados indicaron que tenía un exceso de estrógeno y muy poca progesterona y entonces, para equipar la cantidad de hormonas que su cuerpo producía, le recetaron progesterona no sin antes realizarse una mamografía y una ecografía mamaria que indicaban que todo estaba bien.

“Craso error. Me dieron tratamiento para un año pero al segundo mes tuve como una alerta porque el tratamiento me hacía sentir mal. Mi cuerpo lo rechazaba”, afirma.

Vuelta a consultar. Biopsia. Mastectomía. “La operación para mí no fue nada porque mi mamá se operó tantas veces que ni le di importancia”, recuerda.

“Infiltrante es que sale de la cápsula y puede ir a cualquier parte del cuerpo. Se me cayó el mundo porque el cáncer no formaba parte de mi vida y no podía creer lo que me estaba pasando, para mí cáncer era contar cuántos días me quedan”.

Optó por sacarse ambas mamas ya como prevención y fue cuando recurrió a una especialista que le recomendaron y esta le indicó quimioterapia. “No me parecía correcto, quería otra opinión y fui junto a otro especialista que nuevamente me pidió el examen hormonal antes de la quimioterapia y resultó que el tratamiento fue en forma oral con medicamentos, porque la causa del cáncer era hormonal, ni 1000 quimioterapias iban a eliminarlo”, relata.

Gilda recomienda buscar siempre una segunda opinión cuando se tiene un diagnóstico de cáncer, que siempre hay una llamada de atención a la que se debe dar importancia y actuar.

Siguieron las idas y vueltas a consultar. Los efectos colaterales de su medicación contemplaba el probable ensanchamiento del endometrio y posible cáncer. Una nueva cirugía para extraerlo por completo fue la indicación, el procedimiento quirúrgico presentó complicaciones y Gilda quedó en terapia intensiva.

Tras la experiencia en su última cirugía, ya optó por el vaciamiento completo porque el estrógeno seguía produciéndose en sus ovarios. Recibió un cambio de medicación y de esa situación pasaron siete años en los que Gilda se realiza los estudios y todo indica que el cáncer se fue.

“Ya pasaron siete años de eso y es la gracia de Dios y mi fe lo que me ayuda mucho, también los medicamentos, los amigos, el apoyo de todos, puedo decir que estoy muy feliz gracias a Dios mis análisis salieron todo bien la última vez y estoy con un tratamiento acertado”.

“Cuando hay una duda hay que buscar otra opinión, cuando no estás conforme, tu cuerpo reacciona rechaza, hay que buscar y tienen que ser especialistas porque existen los profesionales, los comerciales y otros que por error humano también se equivocan pero siempre hay que buscar otra opinión. El origen del cáncer se sabía en mi caso y si no me hubiera hecho este tratamiento no podría contar el cuento”, reflexiona.

Lamentó que sigan existiendo casos de mujeres que llegan a un tratamiento en último estado y en los que ya no hay nada que hacer para revertir la situación. “No hay que ponerse excusas, que el horario, que el trabajo. No. Las mujeres tenemos una ley que nos faculta para utilizar un día libre para hacernos los estudios necesarios y es la insistencia de las mujeres que pasamos por esto, la prevención es fundamental. Seas de una institución pública, privada, tenemos una ley que nos ampara”, señala.

Hoy, Gilda tiene como lema que la vida hay que vivirla, que decir que es corta por más gastada que esté la frase ella la vive al máximo y aclara que disfrutarla no significa dejarse llevar por los desenfrenos sino hacer cada cosa intensamente, disfrutando de los afectos, de los valores y buscar la paz con uno mismo, con los demás, no tener enemigos y aprender a perdonar.

Desechó de su alimentación lo que entendió que no es saludable y no suma a su bienestar y lleva una vida lo más natural posible en cuanto a alimentación y actividades al aire libre.

“Hay que evitar el estrés porque no hay algo que valga la pena como la vida para estresarse y aprender a perdonar porque no perdonar lleva también a enfermarse. Perdonar es costoso, lo sé pero no perdonar es mucho más costoso porque repercute en el cuerpo. La vida es un abrir y cerrar de ojos y entonces no hay nada mejor que pasarla bien”, puntualiza.