En entrevista radial con la 730 AM, la fiscal general Sandra Quiñónez sostuvo que las fiscales Reinalda Palacios e Irene Álvarez están encargadas de investigar la fuga de los 75 reos del Primer Comando Capital. “Acá se abrirá una investigación completa. Se incautarán todos los elementos, trabajaremos todos para recapturar a estos miembros del PCC", indicó

La autoridad refirió que hace falta el fortalecimiento del sistema penitenciario y expresó que serán investigados todos los guardias. “No puede ser que se esté cavando un pozo y nadie esté escuchando. Uno siempre escucha los movimientos hasta cuando el vecino está cavando. Con la investigación vamos a dar con todos los responsables”, garantizó.

Quiñónez comentó que de momento no pueden sindicar responsabilidades, ya que el caso es muy incipiente. No obstante, resaltó que el director de la prisión debe controlar a sus reclusos hasta haciendo las visitas personalmente. “Un director de un centro penitenciario tendría que el mismo estar controlando, porque es un espacio chico. Tiene el control de esa penitenciaría y siempre hay alertas. No podemos decir fulano es responsable, los fiscales informarán y ellos tienen la autonomía de decidir”, puntualizó.

Según el ministro del Interior, Euclides Acevedo, los miembros del Primer Comando Capital (PCC) en realidad fueron liberados de la cárcel por el portón principal, en grupos y durante varios días. El túnel fue un engaño para intentar maquillar el caso, haciéndolo pasar por un escape.