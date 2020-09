La Dra. María Antonieta Gamarra, titular de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA), aseguró que ninguna vacuna puede ser autorizada en nuestro país si no cuenta con respaldo científico y no completa todas las fases de estudio, como es el caso de la vacuna desarrollada por Rusia.

En entrevista con el canal GEN, la directora de DINAVISA confirmó que Paraguay ya se ha asegurado la provisión de la vacuna contra el COVID-19 que está siendo fabricada por la empresa farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

La obtención de esta vacuna se hará a través de un convenio que posee el Ministerio de Salud con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) mediante el proyecto COVAX, la cual asegura la distribución de dosis a varios países de la región.

Gamarra recordó que la mayoría de las candidatas a vacuna contra el nuevo coronavirus se encuentran en este momento en la Fase 3 de la etapa de estudios, la cual es considerada como la más delicada debido a que se analizan los posibles efectos adversos.

En caso de que un empresario del rubro farmacéutico quiera traer al país la vacuna, tendrá la posibilidad de hacer la solicitud a través de DINAVISA, siempre que cuente con un respaldo científico y las documentaciones que avalen dicho producto. Como no contamos con laboratorios de origen biológico en Paraguay, se requerirá de otro laboratorio de alta referencia de la región para aprobarla, acotó.

La directora de DINAVISA también hizo énfasis en que si los estudios clínicos no llegaron a culminar hasta su fase 4, no se podrá autorizar el ingreso de una vacuna al país. Esto descartaría, por ejemplo, a la desarrollada por Rusia que aún no llegó a completar todos los procesos.

Al momento de que se produzca la llegada del lote de vacunas contra el COVID-19, primeramente vendría un porcentaje para la primera etapa de inmunización dirigida a personas de grupos de riesgo (niños y adultos mayores) y más adelante una segunda etapa para el resto de la población, puntualizó.