La abogada del narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavâo, Laura Casuso, no portaba chaleco antibalas y recibió entre ocho y diez de los 18 disparos que realizaron los sicarios que atentaron contra ella. La misma fue sometida a cirugía pero no aguantó tras la intervención.

El comisario Teófilo Giménez, director de Seguridad Ciudadana de PJC, mencionó que la abogada Laura Casuso no portaba chaleco antibalas cuando sufrió el atentado en el barrio María Victoria, de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

La víctima no contaba con guardias de seguridad y estaba viviendo sola, aunque no radicaba en PJC, sino que “iba y venía” a la ciudad. No habría recibido amenazas, ya que no realizó denuncia alguna al respecto. Un hijo suyo vino de Argentina para retirar su cuerpo, según mencionó el uniformado.

En charla con la 970 AM, Giménez indicó que la zona en donde ocurrió el hecho estaba a 400 metros de la línea internacional y que se presume que los autores son ciudadanos brasileños. Sin embargo, no se pudo aun precisar la chapa del rodado utilizado para el asesinato de la abogada.

En total los malvivientes, de acuerdo con el reporte dado por el comisario, efectuaron 18 disparos, ya que en el sitio se levantó esa cantidad de vainillas servidas, de calibre 9 milímetros. De dicho número, ocho impactaron directamente contra Casuso, según el comisario.

Sin embargo, el médico forense Dr. César González Haitter aseguró que la mujer recibió en total 10 impactos de bala. Detalló en contacto con la 780 que recibió dos tiros en la región cervical, tres en el tórax, un impacto al nivel del abdomen, uno al nivel del miembro inferior y tres al nivel del miembro superior.

Este atentado ocurrió durante un encuentro que mantuvo la mujer con los masones. En plena reunión, la letrada recibió la llamada de un conocido suyo y cuando salió a atender la comunicación, fue abordada por los sicarios.

Inmediatamente la misma fue llevada al hospital regional de Pedro Juan, donde fue intervenida quirúrgicamente. Llamativamente en el nosocomio se vio a muchas personas fuertemente armadas. Según el comisario Giménez, todos eran policías que estaban de particular y no eran civiles.

Por su parte, el doctor Hugo Gonçalves, director del Hospital Regional, indicó a la 970 AM que las balas afectaron arterias muy importantes. La paciente se desangró mucho, tenía lesiones a la altura de la columna y no estaba sintiendo las piernas.

Si bien el acto quirúrgico fue exitoso porque se controlaron las heridas, la abogada falleció luego. “Estaba viva cuando terminó la cirugía, pero lastimosamente no aguantó el pos acto quirúrgico”, dijo y añadió que era una paciente con patología cardíaca; ya se había intervenido con anterioridad.