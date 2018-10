El diario ABC Color realiza una campaña mediática contra el contrato suscrito entre la Municipalidad de San Bernardino y el empresario Afara Salomón, por el asesoramiento, promoción y gestión de dos playas, que se produjo bajo la condición del pago de G. 2.600 millones por parte de la firma privada.

Salomón, en contacto con la 970 AM, mencionó que el hecho de calificar al contrato como “leonino” no cuadra porque todo está en orden. Mencionó que en la ley de contrataciones públicas 2051/3, se menciona que “las concesiones de obras y servicios públicos y el otorgamiento de permisos, licencias o autorizaciones para el uso y explotación de bienes del dominio público, los que, en su caso, se regirán por la legislación de la materia”.

“Normalmente la Municipalidad paga el mejor precio por algún servicio. Este tipo de servicios es al revés. Me quiero arriesgar, si es un negocio para levantar este lugar. De leonino no tiene nada porque entra a sumario y si no está bien, la Municipalidad me saca (la concesión”, expresó.

Mencionó que antes de ayer hubo una reunión con la Junta Municipal, la Intendencia y la ciudadanía en la que se habló del beneficio que otorgará a la ciudad. Atribuyó las publicaciones a un tema político pero no hizo insinuaciones si la periodista de ABC, Desirée Cabrera, podría tener motivaciones por parte de ciertos sectores del PLRA.