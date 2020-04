Además, el ministro pretende que mediante de las acciones que se elaboren en la propuesta de reactivación económica, puedan ayudar a las personas que se vieron afectadas por la cuarentena.

Pereira, dijo en comunicación de la 730 AM, que la STP realiza el análisis de la situación para elaborar una propuesta en el marco de la reactivación económica. “Tomamos en cuenta lo que ocurre, porque vemos con preocupación que pasa el tiempo, el Estado es pesado, tiene muchos gastos y no hay reactivación gradual de los sectores económicos y eso también puede conllevar a una pandemia económica que no hay que perder de vista”, expresó.

En ese sentido, el ministro aseguró que desde la Secretaria Técnica de Planificación, elevarán un informe de la situación al Ejecutivo, donde tuvieron en cuenta todos los horizontes de la crisis, lo que ocurrió, ocurre y podría ocurrir.

“El informe que elevaremos es sobre todos los posibles escenarios, una simulación donde el devengamiento de los gastos inatajables, sin embargo, la generación de los ingresos es absolutamente inestable porque las empresas están paradas, están sin trabajar”, enfatizó.

El ministro de STP, sostuvo también que cada semana el Equipo Económico se reúne para analizar la crisis e ir planificando acciones en el marco de la cuarentena.

Destacó que la orden que recibieron del presidente de la República, Mario Abdo Benitez, fue la de acompañar de cerca toda la gestión de salud y la planificación general del Estado.