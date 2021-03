Jennifer Salinas, madre de Manuelito y esposa del cantante Jesús Emilio Andrés Ayala Benítez, hizo un desgarrador relato tras la muerte de su marido por Covid-19 luego de no haber conseguido cama de terapia en ningún hospital.

El cantante paraguayo Jesús Emilio Andrés Ayala Benítez, quien albergaba en las inmediaciones y pasillos del hospital de contingencia del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), en Asunción, falleció hace una semana tras haber padecido de Covid-19. Su esposa estaba internada en el mismo sitio y hoy lamenta que el hombre no haya recibido atención médica, siendo que ya padecía de problemas respiratorios con anterioridad.

En entrevista con el Trece, Jennifer Salinas indicó que ambos fueron al Ineram tras contagiarse de Covid-19. Ella tuvo la suerte de conseguir un lugar, pero su marido no y luego de unos días, este terminó falleciendo. “Yo les preguntaba a todas las personas por él pero no sabían darme una respuesta. Cuando me dieron de alta pregunté por él para ayudarle”, dijo.

La mujer mencionó que la última vez que habló con su esposo, pidió que le acerque agua con gas porque tenía la boca muy seca, y que su marido le respondió que tampoco él estaba aguantando más y que le costaba respirar. “Le dije que deje todas las cosas en el auto y vaya a consultar. Luego me sacaron el celular en el Ineram y me trataron súper mal, tengo los brazos destrozados. No pude comunicarme más con él”, recordó.

“Ni siquiera le entubaron a mi marido, ni siquiera le atendieron. Era una basura ahí. Le robaron a su papá a Manuelito, ni procuraron un poquitito”, reclamó la ciudadana.

Cabe mencionar que Jesús Ayala y Jennifer Salinas son padres de Manuelito, el niño que padecía una deformidad del corazón, conocida como síndrome de Shone, por lo que ambos se trasladaban constantemente hasta Buenos Aires, Argentina, donde realizaban todo tipo de actividades para recaudar fondos a beneficio de Manuelito, que fueron destinados a las diversas cirugías para que recibiera el tratamiento adecuado.

La madre comentó que el pequeño debe operarse nuevamente y que necesita de la ayuda de la ciudadanía. “Por favor, no le abandonen a Manuelito, por favor, sean su papá guazu”, rogó.

Las personas interesadas en ayudar pueden contactar al número de WhatsApp (0992) 928 735, o hacer donaciones a la cuenta bancaria en Itaú a nombre de Oscar Pozzo 120002133 C.I Nº 3.746.166.