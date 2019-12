“En el marco de este Operativo se recibieron denuncias sobre pérdidas de salida de colectivo por parte de los usuarios, debido a la falta de atención de la partida de sus buses, por lo que instamos a los usuarios a estar atentos a sus horarios y buses, realizando consultas permanentemente”, explicó el titular de la Dinatra, Juan José VIdal.

Detalló que las empresas no están obligadas a reponer el pasaje cuando el usuario no ha abordado a tiempo, aunque en algunos casos se apela a la buena voluntad de la empresa, no se puede hacer siempre. Agregó que los funcionarios de la entidad apostados en la Terminal de Ómnibus de Asunción (TOA) atendieron más denuncias de este caso, que de cobro indebido de pasaje en estas pasadas fiestas navideñas.

El director general de Fiscalización y Control, Ovidio Talavera recomendó comprar la boleta en ventanillas habilitadas, usar la terminal más cercana como punto de salida, chequear costos e itinerarios en la web de la institución o en los puestos habilitados.

Para el sector empresarial recalcó tener en cuenta que se debe contar con el permiso especial Dinatran, que asegura que los buses tengan su Inspección Técnica Vehicular (ITV) al día para la seguridad en las rutas.

La Dirección General de Fiscalización y Control de la Dinatran maneja que se registró un movimiento de 691.000 pasajeros, entre el 16 de diciembre hasta hoy en la TOA, con un promedio de 900 salidas por día y 300 arribos.

Desde el viernes 20 pasado, a las 12 del mediodía, quedaron liberados los horarios de buses regulados por la Dinatran para dar respuesta a la alta demanda de los servicios de transporte en las fiestas, según la resolución N° 1368, emitida por esta entidad, la liberación se extiende hasta el 6 de enero del 2020 a las 23:59 para asegurar el traslado de los usuarios en las fiestas de Fin de Año y Reyes. Dinatran reitera que las tarifas de pasajes para los servicios de transporte deberán permanecer invariables, evitando así el abuso en los costos, resultado de la alta demanda en estas fechas.

Para consultas y trámites de viajes especiales, un equipo se encuentra en la TOA, además de los puestos de control en ruta distribuido en 19 puestos (10 Interior – 9 Dpto. Central), y un plantel de 67 fiscalizadores que rotan en grupo y zonas.

También está disponible la línea WhatsApp 0984 764 200 y la aplicación Dinatranpy donde se pueden realizar denuncias o consultas de horarios e itinerarios, tarifa de pasaje, placas y en las redes sociales.