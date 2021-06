De acuerdo a los datos de la Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS), en las últimas cuatro semanas, se registraron 190 notificaciones de Dengue.

Al respecto, el director del Senepa, Dr. Hernán Rodríguez, señaló que no se deben suspender las actividades relacionadas a la eliminación de recipientes que puedan acumular agua y sirvan de criaderos.

“Si esto no prosigue en cada hogar, es probable que ahora mismo no se note, pero cuando vuelva el calor, alrededor de los meses de septiembre, octubre y noviembre, se incrementen nuevamente los casos, porque los huevos depositados en esta temporada si no se eliminan, sobrevivirán y se convertirán en mosquitos adultos que transmitirán virus, no solo Dengue sino también Zika y Chikungunya”, resaltó.

El temor de las autoridades sanitarias es la continuidad a la costumbre de “acumular recipientes” en los patios, a cielo abierto, lo que en casi la totalidad de los casos produce, además de chatarras, un paraíso para insectos y alimañas, especialmente para mosquitos que aprovechan los objetos que contienen agua para depositar sus huevos y así, proseguir el ciclo.

La eliminación de criaderos de Aedes aegypti es la única medida para sostener este hito histórico y evitar la coexistencia del Dengue con la COVID-19.