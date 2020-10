La sesión ordinaria de este miércoles quedó sin quórum intencionalmente para convocar a una extraordinaria en la que incluirán como primer punto del orden del día el proyecto de ley de insolvencia.

“Lo más saludable es rechazar, a muchísima gente dejará a merced de que puedan perder todos sus bienes, desde esa perspectiva creemos que tiene que ser rechazado”, explicó Alliana.

Consideró que la Cámara de Senadores se equivocó y que no midió la temperatura del momento. No obstante opinó que el proyecto "no está tan mal" y que se deberían ajustar algunos artículos.

Las bancadas B y C del PLRA, las de Patria Querida y el PEN, las de Honor Colorado y Añetete ya anunciaron que votarán en contra del planteamiento.

El artículo 9 de la ley estipula que: todo deudor comerciante que llegara a un estado de insolvencia deberá presentarse dentro del plazo de 90 días ante el juzgado competente pidiendo la convocación de sus acreedores o su quiebra o la apertura de un procedimiento de homologación judicial o un acuerdo extrajudicial de reorganización.

El plazo se computará a partir de la fecha del segundo incumplimiento de las obligaciones que pudiera derivar en la impotencia patrimonial del deudor para cumplir su deuda en su vencimiento.