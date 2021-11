Una sociedad no puede ser enteramente democrática sin un periodismo libre y seguro. Desde 1993 hasta este año, más de 1.500 periodistas han sido asesinados en el mundo entero.

En Paraguay, tenemos la dramática cifra de 19 periodistas asesinados desde 1991. La mayoría de esos crímenes sigue en la absoluta impunidad.

La Mesa para la Seguridad de Periodistas del Paraguay se adhiere a la conmemoración del 2 de Noviembre – Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, manifestando públicamente:

1. Sostenemos y ratificamos que la libertad de expresión, el derecho a la información y el libre ejercicio del periodismo son soportes esenciales del sistema democrático y por ello el Estado debe proveer todas las garantías y seguridad para su plena vigencia.

2. En Paraguay seguimos teniendo situaciones de violencia que afectan a la seguridad en la tarea periodística, por lo cual incluso organismos internacionales han señalado zonas del país, como la frontera norte con Brasil, como de “alto riesgo” para ejercer la libertad de expresión.

3. En este día debemos reiterar esa lamentable cifra de 19 periodistas que fueron silenciados y muertos por razón de su función informativa, crímenes que en muchos casos todavía aguardan por justicia. El asesinato de un periodista es la peor forma de censura y con eso es la sociedad toda la que se ve afectada en su libertad de expresión.

4. Lamentamos también los numerosos casos de agresiones, ataques, amenazas, coacciones y amedrentamientos contra el ejercicio periodístico. Desde la Mesa promovemos la articulación de acciones y estrategias para ayudar a prevenir y sancionar este tipo de violencias.

5. De manera particular, en este año 2021 queremos destacar que, a pesar de no haberse hecho justicia por el asesinato del periodista Santiago Leguizamón, a treinta años de ese crimen ocurrido el 26 de abril de 1991, el Estado paraguayo finalmente ha admitido su responsabilidad ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que acogió y respaldó la exigencia histórica de la familia del periodista mártir. Esto abre un camino significativo para el reclamo de otras víctimas y constituye un especial llamado para que en nuestro país el Estado asuma con mayor rigor y eficacia su rol de garantizar la libertad de expresión y la tarea de periodistas, comunicadores y medios de prensa. En este marco, instamos a que como Estado paraguayo se pueda cumplir con las medidas de reparación y no impunidad que han sido señaladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este caso.

6. En este año también observamos con especial atención la investigación y avances en el proceso judicial para castigar a los responsables del homicidio del periodista Leo Veras, asesinado por sicarios el 12 de febrero del 2020 en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Que este crimen no quede en la impunidad será otro gran desafío para garantizar un periodismo libre y seguro en nuestro país y en especial en la zona fronteriza con Brasil.

7. En medio de todo lo señalado, desde la Mesa y sus integrantes se ha impulsado de manera enfática el proceso tendiente a lograr una ley de protección para periodistas, proyecto que está siendo estudiado en el Congreso con la participación de la sociedad civil. Vemos con expectante optimismo este paso. Confiamos en que pronto el Paraguay podrá mejorar el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de seguridad de periodistas y de esa forma fortalecer los cimientos de la sociedad democrática con una libertad de expresión vigorosa y firme.