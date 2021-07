“La vacuna “que no importa”. No solo importa el presente (covid), también el futuro. Cientos de bebés aún no fueron inmunizados contra el Rotavirus, un virus que es el principal causante de diarrea en todo el mundo. La vacuna está en falta a nivel país hace meses”, escribió en su cuenta de Twitter, la ciudadana “Nachi” Ayala.

La misma recordó que desde hace 10 años, Paraguay incluye tal vacuna en su esquema regular de vacunación, lo que redujo considerablemente los casos graves en nuestro país.

La vacuna contra el rotavirus debe ser aplicada a los 2 y 4 meses, pero según denunciaron otras personas cada año se encuentra en falta y sin el stock suficiente.

LA VACUNA "QUE NO IMPORTA"



Según datos oficiales del Ministerio de Salud, en septiembre del 2020 arribaron al país las últimas 75.000 dosis contra el rotavirus.

“Muchos ya pasaron esas edades y no recibieron vacuna alguna. No encontramos en ningún hospital del país y en un privado oscila de G. 400.000 a 500.000 cada dosis, dinero que nadie tiene”, agregó la usuaria de Twitter.

Asimismo, mencionó que tanto ella como otras madres exigen respuestas por parte del Ministerio de Salud.