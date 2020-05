Ante la decisión de la Cámara de Senadores de convocar a una sesión extraordinaria para tratar el uso de los fondos de la Ley de Emergencia Sanitaria, el Ministerio de Hacienda dio a conocer en su página web un informe sobre cómo usó parte de los 1.600 millones de dólares aprobados para la lucha contra la pandemia.

Sin embargo, la ley 6524 que declaró emergencia por la pandemia del COVID-19 estableció claramente en el artículo 45 la obligación del Poder Ejecutivo de rendir cuentas y presentar documentos respaldatorios al Congreso y a la Contraloría al cumplirse los 60 días. En este caso, Hacienda únicamente informó y no rindió cuentas con los documentos necesarios.

Consultado al respecto, el ministro de Hacienda, Benigno López, aseguró a la radio Universo 970 AM que desde ayer los organismos del Estado están subiendo sus rendiciones en la página habilitada por la Contraloría y que además ya remitieron los documentos al Congreso Nacional, por lo que prometió que en el transcurso del día se tendrán los detalles.

El Secretario de Estado dijo que habría demoras por problemas tecnológicos y que su ente no puede hacerse cargo del uso del dinero en las demás instituciones.

En otro momento destacó que la página Rindiendo Cuentas es una de las mejores en transparencia y que todos la alaban por eso.

EL INFORME DE HACIENDA

En el informe dado a conocer en su página web, Hacienda indica que se solicitó al Banco Central del Paraguay (BCP) una línea de crédito de G. 3,25 billones (US$ 500 millones). Además se gestionó la colocación de Bonos Soberanos en el mercado internacional por USD 1.000 millones.

De los US$ 1.600 millones de los fondos de la Ley de Emergencia, Hacienda indicó que fueron utilizados US$ 848 millones, de los cuales US$ 99 millones fueron transferidos al Ministerio Salud Pública, US$ 63 millones al Programa de Adultos Mayores y Tekopora, US$ 40 millones para Jubilaciones, US$ 61 millones para Mipymes y capitalización, US$ 26 millones para el Programa Ñangareko, US$ 300 millones para el programa Pytyvô, US$ 100 millones para el Instituto de Previsión Social (IPS), y US$ 159 millones para médicos, docentes y Fuerzas Públicas.

El documento remitido por Hacienda a la Comisión Bicameral da cuenta igualmente sobre el Programa Pytyvô, gestionado y administrado por esa cartera estatal.

Hacienda informó, no rindió cuentas. No explica el uso detallado de los fondos para Covid-19.

12/612HD de Tigo TV 8 de Copaco 15 Claro IPTV y 12 Personal TV y Flow

