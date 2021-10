“Cuando se registra cero fallecidos creen que terminó la pandemia y esto no es así”, subrayó la doctora. Sobre este punto explicó que, cuando en el reporte diario no se verifican fallecidos, esto indica que no se cerraron casos de Covid-19.

“Para confirmar un fallecido por Covid-19, se requiere efectuar un cierre y contar con un mínimo de documentaciones para evaluar el caso y de esta manera determinar si efectivamente la persona falleció a causa del virus pandémico”, indicó.

Irala lamentó que actualmente existe en la población una baja percepción de riesgo frente al coronavirus. “La gente tiene la sensación de que porque hay pocos casos y pocos fallecidos por el virus, y ya están vacunados hay que relajarse. Esto no es así, porque la pandemia sigue”, recordó.

Por otra parte, alertó respecto al aumento de contagios que se está viendo en otros países, incluso en aquellos que cuentan con una alta cobertura de vacunación, como el caso de Chile y Uruguay. “Es una conjunción de factores lo que hace tengamos que medir nuestro riesgo”.

En cuanto a la cifra de contagios, señala que si bien son evaluadas a diario, para hablar de una tendencia, estás evaluaciones tienen que ejecutarse de forma semanal para realizar el comparativo respectivo entre una semana y otra.

“Cuidarse tiene que ser un hábito diario, independiente de las cifras que se reportan. Si ya se está viendo un aumento de 25%, la tendencia que se espera a corto plazo es que esa cifra siga incrementándose”. Advierte que cuando se producen los contagios, los casos positivos a Covid-19 transmiten a un número igual de personas e incluso hasta dos a tres veces más.

Sin embargo, si tenemos una población vacunada que mantiene las medidas sanitarias, sobre todo el uso de mascarilla, el impacto de transmisión de la Covid-19 será menor. En cambio, si hay un aumento de contagios implicará, en una semana incremento de hospitalizados y en dos semanas de fallecidos, apuntó.

Irala indicó que, si no mantenemos los cuidados frente al Covid-19 –el acceso a la vacunación y la adherencia a las medidas, sobre todo el uso de mascarilla-, el aumento de hospitalizados y fallecidos es inminente. “No queremos volver a la situación que teníamos meses atrás, con un gran número de hospitalizados y fallecidos. Este es el momento en que debemos insistir en la prevención, que es fundamental y es a la vez un compromiso que depende de cada uno”, puntualizó.