Una madre oriunda de Concepción necesita ayuda con suma urgencia para poder trasladar a su hijo, que sufre de hidrocefalia, hasta la capital ya que debe realizarse varios estudios. La ambulancia local no tiene combustible y le piden dinero para poder cubrir este gasto.

Ramona Colmán es una madre soltera oriunda de la zona de Potrerito, distrito de Concepción. Su hijo de 6 meses padece de hidrocefalia y debe realizarse algunos estudios médicos.

La mujer manifestó a Universo 970 AM y GEN que el niño ya se había internado días antes en el IPS de Concepción y el doctor le recomendó llevarlo hasta el Hospital de Clínicas para someterlo a los estudios que requiere.

Ayer ya tendría que haber viajado pero por falta de dinero no pudo hacerlo, mencionó. En este caso, la ambulancia local no tiene combustible y ella debe encargarse de costear este gasto de su propio bolsillo.

#2EnLaCiudad



Josías Josué de 6 meses padece de hidrocefalia. Su madre necesita dinero para trasladarlo hasta Asunción y así realizarse estudios.



Informa @legnarrow, desde Concepción.



https://t.co/0GJou16zAX

@Universo970py pic.twitter.com/n6LyYkPkzE — GEN (@SomosGENAhora) August 3, 2021

Entre el traslado, la compra de leche y pañales, sumado a los estudios que podrían pedirle en el hospital, doña Ramona estima que necesitará más de G. 1.000.000 para poder hacer el viaje.

Durante la entrevista, la madre también comentó que el padre del bebé decidió no reconocerlo y por eso no están cubiertos por el seguro médico del IPS. Tampoco se hace cargo y no la ha ayudado con los gastos, desentendiéndose de su responsabilidad.

Para ayudar a la señora Ramona, los interesados pueden comunicarse al 0984 621 051.