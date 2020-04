En la tarde de este miércoles se concretó el lanzamiento de la página web www.rindiendocuentas.gov.py.

Se trata de una plataforma de visualización de datos que permitirá obtener información detallada sobre el destino y el uso de los recursos públicos disponibles para enfrentar la crisis del coronavirus en Paraguay.

Si bien esta herramienta web se destaca por su finalidad de brindar transparencia al proceso de control de gastos del Estado en el marco de la pandemia de COVID-19 -tal y como habían solicitados diversos sectores de la sociedad-, carece de un importante aspecto: datos abiertos.

Gabriela Galilea, emprendedora y bloguera especializada en tecnología, utilizó su cuenta de Twitter para realizar un descargo por la falta de open data dentro de la página web lanzada por el gobierno. En este caso, cuestiona la falta de claridad en ciertos ítems relacionados a la compra de insumos y también la falta de un data set accesible.

Estuve revisando el sitio que lanzo MITIC y BID y desilusionada. Entre a ver los datos sobre compra de insumos del Ministerio de Salud y no se entiende absolutamente nada! Los porcentajes no funcionan. Imposible controlar así. captura pantalla p q entiendan a qué me refiero https://t.co/8xsIMclq26

— Gabriela Galilea (@gabrielagalilea) April 30, 2020