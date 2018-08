Martín Brandell, presidente de la Federación y Confederación de Sin techos, indicó a la 970 AM que trajo a Asunción a varias personas de Central (mujeres en su mayoría) para exigir que los productos decomisados de Aduanas les sean entregados y además para pedir el censo de Tekoporâ.

“Nosotros venimos a acompañar el reclamo de estas mujeres. Queremos que los productos decomisados en la Aduanas sean entregados a este grupo”, detalló.

“Le enviamos cinco notas (a la autoridad de Aduanas), pero se callaron. Pero (el titular) ahora me llamó anoche y creo que van a tirar algo, porque recién se quitó 35.000 kilos de azúcar. Tienen muchos productos decomisados que tienen que dar a la gente humilde (sic)”, refirió.

El entrevistador le indicó que su actuación era un acto de irresponsabilidad al arrear a muchísima gente y no hacer el debido proceso, a lo que el aludido respondió: “si vas polemizar, vamos a dejar nomás, compañero”, espetó y cortó el diálogo.

Una de las manifestantes, Cirila Reinoso, indicó que Héctor Cárdenas, ministro de la Secretaría de Acción Social (SAS) no les da respuestas, por lo que ahora decidieron recurrir a Aduanas. “Estamos seguros que nos va a ayudar. Ahora venimos para hablar”, dijo sin tener la certeza de haber llegado a un acuerdo previo con la autoridad.

ES UN OCURRENCIA

El ministro Héctor Cárdenas, a su vez, dijo que Brandell es un dirigente sin techo que se caracteriza por su “esquema viejo” mediante el cual engaña a la gente. “Es una persona que le tuvimos que revocar el permiso, por meter gente a los asentamientos. Le tuvimos que hacer una denuncia fiscal porque él quitaba plata a la gente y asignaba los lotes, siendo que eran del Estado paraguayo y la SAS es la que administraba”, detalló.

Sostuvo que por esta situación el dirigente tomó animadversión contra la SAS y siguió presionando y embaucando a las familias humildes. “Él es el único dirigente social que le hace manifestación a la SAS. Con los demás sí se trabajó bien. Él quiere que se le apruebe la lista que presenta, quiere imponer por más que no corresponda, entonces entra a los asentamientos y manipula con este tipo de ocurrencias. (…) Es un ocurrencia de esta persona para demostrar que tiene poder”, acotó.

Dijo que desconoce la existencia de un convenio para la entrega de mercaderías decomisadas, atendiendo que estos productos son destruidos. No existe ningún decreto que autorice la entrega de productos decomisados por la Aduana, de acuerdo a sus palabras.

Así también manifestó desconocer si Brandell recibe apoyo político, pero resaltó que este tipo de movilización cuesta mucho dinero.

La autoridad pidió por último que la Fiscalía actúe de oficio para investigarlo, ya que quita los recursos de la gente necesitada.

666

AMENAZÓ PARA CONSEGUIR VOTOS

De acuerdo a una publicación de Última Hora, dirigente social lanzó advertencias a través de audios a miembros de la federación que preside, para que lleven su apoyo al presidenciable colorado, Mario Abdo Benítez.

“El martes vamos a ir a hacer una presentación para hacer firmar nuestro acuerdo político (...). Si no van a colaborar (para el colectivo) y no se van a ir, no vengan más a las reuniones (de la federación) porque van a perder su tiempo”, expresó.

“No es una manifestación lo que vamos a hacer, es una presentación, vamos a ir a llevarle un apoyo a Marito (...). No importa acá liberal ni colorado, nosotros tenemos que hacerle firmar nuestro acuerdo político”, dijo el dirigente.