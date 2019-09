Bernardino Soto Estigarribia, ministro de Defensa Nacional, defendió la propuesta del presidente Mario Abdo Benítez, quien desea presentar una enmienda constitucional para que las FF.AA. ayuden a la Policía Nacional en el combate contra el crimen organizado.

En conversación con la radio Universo 970 AM, la autoridad aseveró que esta cooperación no implicará que las fuerzas armadas tengan que desarrollar las funciones de la Policía en cuanto al orden público, sino más bien estar expectante para apoyar el combate si fuese necesario.

Explicó que actualmente la región es considerada una zona de paz, pero que existe una amenaza que pone en riesgo la seguridad nacional de los países ante la presencia del crimen organizado transnacional, como el Primer Comando Capital y el Comando Vermelho.

Soto Estigarribia indicó que si no se ven soluciones, se agravará la situación porque la Policía Nacional no tiene una cobertura ideal, por la falta de infraestructura y personal. Reconoció que es necesario fortalecer la institución policial, pero no explicó por qué el Gobierno no se enfoca en eso.

Respecto a la polémica declaración del presidente Mario Abdo, quien afirmó que las FF.AA. están ociosas, indicó que el mismo se refirió a “una capacidad no utilizada cuando lo requiere el Estado por la falta de un amparo constitucional”. Ejemplificó lo ocurrido en Ciudad del Este, donde la Policía se vio rebasada y la unidad militar no pudo intervenir ante la falta de una normativa que la faculta.

El único momento en que los militares pueden cooperar, según detalló el entrevistado, es en la zona norte del país, aunque en otras circunstancias lo pueden hacer como apoyo logístico. “Cuando existe una manifiesta incapacidad de la Policía, se puede declarar un Estado de Excepción, cuando sea de extrema gravedad”, acotó.

Aclaró que la incursión de los militares no será contra la delincuencia común, sino únicamente contra el crimen organizado. “No será para luchar contra los motochorros, peajeros, criminales comunes, sino que contra aquellos criminales que usan explosivos y que normalmente sobrepasan la capacidad de la Policía”, aseveró.

“No van a estar militares en la calle, ese es el temor de la gente. Lejos estamos de revivir esa doctrina nacional donde los militares estaban en la calle”, dijo refiriéndose a la era stronista.

Por último, Soto Estigarribia manifestó que no está al tanto de cuándo será presentada la propuesta en cuestión. Se menciona que el Poder Ejecutivo sigue ajustando los detalles, ante los cuestionamientos que surgieron en torno a la iniciativa.