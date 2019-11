El ministro del Interior, Euclides Acevedo, manifestó que la Policía Nacional tiene expresas instrucciones de hacer cumplir la Ley y no permitir la coacción por parte de los cuidacoches que estarán presentes en las inmediaciones de La Nueva Olla el próximo sábado.

El titular del Ministerio del Interior, sostuvo que las autoridades involucradas en la seguridad de la final de la Copa Sudamericana, están trabajando hace tiempo en coordinación los pares argentinos, ya que se prevé la llegada de unos 40.000 aficionados del Colón de Santa Fe a nuestro país.

Acevedo manifestó que no solamente el espectáculo deportivo es la preocupación, sino también lo que pueda ocurrir posterior al encuentro. “Hay que cuidar todo y hacer que la gente no sufra ningún tipo de inconvenientes”, señaló el ministro en comunicación con la 1080 AM.

Comentó además que todo el operativo de seguridad ya está dispuesto en las inmediaciones de La Nueva Olla, de cara al encuentro de este sábado. “Barrio Obrero está absolutamente perimetrado para dar seguridad, hospitalidad y cordialidad a los aficionados nacionales y extranjeros”, precisó,

Por otra parte, expresó que se realizó un convenio con la Conmebol, al que se le pasó un presupuesto para la logística alimentaria para los policías involucrados en el operativo. Acevedo indicó que la idea es que los uniformados trabajen con “tranquilidad, estómago lleno y mente despejada”.

Con respecto al problema con los cuidacoches, quienes anunciaron que se harán presente en la zona el día del partido, Acevedo dijo que la Policía Nacional tiene precisas instrucciones de hacer cumplir la Ley.

“El tema de los cuidacoches es un problema social de naturaleza económica. Pero, eso no justifica a que recurran al método extorsivo, eso no vamos a permitir de ninguna manera”, subrayó.

“Acá lo importante es que nadie extorsione con nadie y el policía que se complique con los cuidacoches, será dado de baja”, concluyó el ministro Acevedo.