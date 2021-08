En entrevista con la radio 780 AM, Juan José Vidal, titular de la Dinatran, indicó que el Comité Técnico del Transporte Terrestre de Carga, dependiente de su institución, buscará un acuerdo con los camioneros referente al precio del flete.

“Estoy en comunicación con el gremio de camioneros, ellos me confirmaron su participación. Estamos haciendo todo lo humanamente posible para sesionar hoy. Acá lo que vamos a establecer es el costo mínimo referencial, es decir lo que necesita el camión para moverse. Ahora, el porcentaje de ganancia tienen que negociar los camioneros con los agroexportadores”, explicó.

Mediante este sistema se va a transparentar y regularizar las empresas del transporte de cargas, tanto a los camioneros como a las intermediadoras o brokers, ya que decreto también obliga a la creación de un registro de intermediadores, de acuerdo con el entrevistado. “Vamos a tratar de que no haya más esas intermediadoras de maletín”, subrayó.

Por su parte, el viceministro de Tributación, Óscar Orué, indicó al canal Gen que el decreto además establece la carta de porte que es el equivalente de una carta flete que se utiliza en otros países con el fin de ir transparentando lo que es el servicio del transporte de cargas. También obliga a hacer un censo de los camioneros y prevé la fiscalización del flujo económico de las agroexportadoras.

“Nosotros no fijamos un precio del flete, sí establecemos un costo operativo referencial que será la base para que negocien el precio. Yo creo que esta semana ya se podría tener un costo operativo referencial por distancias, lugares y tipos de vehículos. No es lo mismo transportar 10 mil kilos que 7 mil kilos. Ya tenemos un avance en lo que es el costo operativo general, no hay nada nuevo, cada uno ya sabe lo que le cuesta, solo hay que plasmar y llegar a un acuerdo entre los agroexportadores, intermediarios y camioneros”, ahondó la autoridad.

La función principal del Comité Técnico será establecer los valores del costo operativo referencial del flete de unidades vehiculares de transporte de carga de granos oleaginosos y de aceites de origen vegetal conformadas por tractocamión y semirremolque, así tomo todo lo relacionado entre sujetos que intervienen en las prestaciones de servicio de transporte terrestre de carga. El fin es garantizar las condiciones justas.

COMPONENTES DEL COSTO OPERATIVO

Según el decreto, los parámetros para determinar el costo operativo son: mano de obra directa e indirecta incluyendo cargas sociales; precios de los combustibles; depreciación de las unidades de transporte (considerando la vida útil media de la flota a nivel nacional); mantenimiento, repuestos, insumos y otros costos operativos; limitaciones de carga y su implicancia en el transporte; distancia y volumen de la carga, naturaleza del bien a ser transportado.

DEMORAS

En cuanto a las demoras en la entrega, el decreto tampoco fija un porcentaje de multas como lo hace el proyecto. Simplemente estipula que el Comité determinará los parámetros para la definición de demoras en la carga, por causa no imputables a los transportistas.

INTEGRANTES DEL COMITÉ

El Comité Técnico del Transporte Terrestre, que definirá el costo referencial del flete, estará integrado por representantes de: Dinatran, MOPC, Ministerio de Industria Comercio, SET, Subsecretaría de Economía, Ministerio del Trabajo, referente de los gremios de las empresas agroexportadoras, alguien de la industria, de las empresas transportadoras o intermediarias, de los gremios de las cooperativas de producción y dos de los gremios de transportistas.

FORMALIZACIÓN

La SET tiene registrados a 14.000 camioneros, pero el gremio alega que son un total de 60.000, por lo que a partir de ahora se buscará que los restantes pasen a la formalización.