“Me dirijo a usted para expresarle mi mayor preocupación sobre los hechos acontecidos en los últimos días sobre el sistema de salud y que son de público conocimiento. La situación actual nos golpea de manera inmisericorde a los que sufrimos la falta de medicamentos, algo que debió preverse con meses de anticipación”, dice la primera parte de la carta del intendente al presidente de la República.

El jefe comunal expresó que en el departamento de Guairá están “a la deriva, sin respuestas, sin herramientas básicas, sin liderazgo” y la gente muriendo por la falta de medicamentos.

Seguidamente contó que esta semana perdió a sus padres a causa del COVID-19. “Es un dolor que no le deseo ni a mi peor enemigo. En un abrir y cerrar de ojos ya no estaban, y estoy seguro que si el sistema de salud estaba en mejores condiciones mis padres así como muchísimas otras personas no iban a morir”, relató el intendente de San Salvador.

Agregó que está viviendo “en carne propia” el dolor que provoca “vivir bajo el yugo de la ineptitud y la falta de liderazgo de un gobierno que perdió el rumbo hace mucho tiempo”.

“Hoy con el dolor en el alma le expreso mi profunda decepción sobre el manejo de los destinos de la Nación Paraguaya. Somos un barco navegando en una tormenta pero sin capitán y con una tripulación sin rumbo ni certezas”, enfatizó el intendente.