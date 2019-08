Cambiar el número de celular, no tener idea de qué trabajo se quiere hacer o aspirar a un cargo demasiado alto son algunos de los errores más frecuentes en las entrevistas laborales. La Dirección de Empleo da varias recomendaciones al respecto.

Pese a que resulte poco creíble, muchos postulantes cambian de número de celular muy a menudo y hacen que se torne imposible localizarlos para una entrevista laboral.

“Si tu entrevista fue buena, pero tus referencias no son contactables, no te llamarán, los encargados de recursos humanos no insisten varias veces”, contó el director de Empleo, Enrique López Arce.

Otro problema es que el postulante desconoce en qué área desearía estar y va con el argumento de “quiero trabajar en cualquier cosa”. Esto también puede ser un punto muy negativo.

Lo ideal es especificar al menos tres intenciones laborales para acumular más posibilidades, pues al no existir un objetivo definido las chances disminuyen.

La falta de capacitación también constituye un obstáculo. Sin embargo, el SNPP (Servicio Nacional de Promoción Profesional) ofrece cursos sin costo en diversas áreas.

López Arce contó que muchos jóvenes buscan el primer empleo apuntando a los cargos más altos o a secciones administrativas a las que difícilmente accedan en una primera búsqueda.

Sobre este punto, el director detalló que los ayudantes, secretarios y auxiliares son los puestos más accesibles.

Otro inconveniente es hablar demasiado en el intento por impresionar. Las entrevistas deben ser guiadas por el encargado y el aspirante debería responder solo lo necesario.