Doña Obdulia Florenciano, madre del suboficial Edelio Morínigo, manifestó que no se arrepiente de lo dicho al ministro del Interior, Euclides Acevedo. Por otra parte, reiteró su intención de crucificarse frente a la base de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en Arroyito.

“Hace mucho tiempo que está el caso de mi hijo. Desde el principio estoy luchando para saber algo de mi hijo. Muchos ya me dijeron que él ya no está vivo”, reclamó este miércoles Obdulia Florenciano, madre del suboficial Edelio Morínigo, secuestrado por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) hace más de 6 años.

En ese sentido, Florenciano en comunicación con la 1020 AM indicó que su hijo tiene el mismo derecho que los demás secuestrados, en relación a todo el operativo militar y policial que se realiza en el norte en el marco de búsqueda y rescate del exvicepresidente de la República, Óscar Denis.

Con relación al cruce con Euclides Acevedo, doña Obdulia explicó que todo inició cuando supuestamente le ofrecieron plata en nombre del ministro del Interior, para que guarde silencio. Asimismo, Florenciano señaló que recibió amenazas por parte de militares.

“Me amenazó y dijo que no me tenía miedo. Así siempre se comportó, no tiene humildad”, sostuvo con respecto a la llamada con Acevedo que se hizo pública a través de una transmisión en directo de un medio de comunicación.

Florenciano anunció que partirá desde su casa en Arroyito, cargando una cruz hasta la base de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en la misma localidad. Posteriormente prevé crucificarse en el lugar.