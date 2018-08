Este martes pronostican un día fresco a cálido, con una máxima de 27º C. A partir de mañana se espera un nuevo descenso, que vendrá con lluvias y tormentas.

El cielo hoy estará parcialmente nublado a nublado y soplarán vientos del noreste. La humedad actual es de apenas el 78 % y se calcula que la puesta de sol será a las 17:28.

Para mañana miércoles aguardan un clima fresco, vientos moderados del sur, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. La mínima será de 13º C y la máxima de 18º C.

El jueves ya no se esperan lluvias, pero sí un tiempo frío a fresco, cielo nublado a parcialmente nublado y vientos del sureste. Las extremas irán de 8º C a 19º C.

El viernes en tanto estará frío en las primeras horas, luego cálido por la tarde, con cielo parcialmente cubierto y vientos del sureste. Las temperaturas irán de 8º C a 22º C.