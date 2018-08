Domingo Almada, en charla con las radios 970 y 650 AM, explicó que en el pasado había sido contratado por una persona para querellar a Mazier y aseguró que desde ese entonces quedó marcado por su colega.

Sostuvo que esta trifulca fue iniciada por el otro abogado y que solamente se defendió en la ocasión, cuando estaba listo para iniciar un juicio oral y fue increpado por el defensor de las leyes.

EXCLUSIVO | El Prof. Rubén Mazzier y el Dr. José Almada a los golpes y escupitajos en Tribunales. pic.twitter.com/rNgcpxSADH — SNT Canal 9 (@sntcanal9) 28 de agosto de 2018

“Cada vez que él me ve siempre pierde los estribos. Hoy me escupió y trató de agredirme. Entonces yo me defendí. Es una persona que me tiene sin cuidado. Yo soy tranquilo, me agarró de espaldas, me agredió, gritó, me escupió y cuando me tocó ya reaccioné. Me sé defender como hombre. Soy abogado, no me dedico al boxeo y no soy pandillero. No soy manco y me defiendo”, resaltó.

Almada indicó que Mazier tendría problemas mentales, por la forma en la que reacciona cada vez que se cruza con él. “No soy siquiatra, pero tiene un descontrol cuando me ve”, acotó.