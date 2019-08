Como el brazo derecho del ministro Eduardo Petta describió a Killy Moleda, el presidente de la Comisión de Padres del Colegio Don Bosco de Villarrica, Rodolfo Thisler.

Relató que estaba previsto un acto protocolar, al que comenzaron a llegar referentes del MEC, entre ellos Killy Modela -a quien nadie conocía-.

“Llegó esta señora y les dice, trajeron sus carteles, entonces los chicos en forma inocente dijeron que no, porque ellos tenían preparados murales para ese día, entonces ella de forma sarcástica le dice, no me sirven para nada, ni para la foto”, detalló Thisler en contacto con la 970 AM.

Comentó que posteriormente esta misma mujer le arrebató los carteles a estudiantes de otro colegio y obligó a los niños del colegio de Villarrica a sostener dichos carteles para luego tomarles una foto y enviarla a los medios de prensa.

“Esta personaje pasa la imagen de los niños sin autorización de los padres, les humilló a las criaturas”, enfatizó Thisler, quien pidió la destitución de la directora de bienestar social, pero duda mucho que esto llegue a concretarse.

Por su parte, Killy Moleda se pronunció a través de sus redes sociales y aseguró que las acusaciones en su contra son totalmente falsas y sin evidencias que las sustenten.