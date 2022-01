La Dra. Ana Campuzano, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, indicó al canal Gen y radio Universo que a su parecer solamente los niños vacunados deberían regresar a las clases presenciales en este año lectivo.

“Yo creo que la vacuna pediátrica llegará este fin de semana. Si empieza en la semana, para un mes ya tendrán las dos dosis. Espero que el Ministerio de Educación tome las medidas adecuadas para el inicio de clases. Yo rogaría empezar las clases el 2 de marzo, así ya los niños llegan con las dos dosis, con buen mecanismo de defensa”, señaló.

Así también todos los docentes deben estar completamente inmunizados para el inicio del año escolar. “No puedo hacer lo que se me antoja cuando pongo en riesgo a los demás. El maestro no puede ser egoísta de ponerse al frente de 20 niños y ponerlos en riesgo, que vaya a encerrarse a una oficina solo sin que esté con estudiantes”, lanzó.

Campuzano dijo que no existen pretextos para no vacunarse, al no existir prácticamente contraindicaciones, y resaltó que las personas con enfermedades de base deben inocularse prioritariamente. “Hasta las embarazadas se vacunan”, acotó.

Por otro lado afirmó que será una maravilla que se pueda vacunar contra el Covid-19 a los niños en los consultorios pediátricos, pero sostuvo que por una política mundial no se aplicó esta medida que agilizará la inmunización. “Cada uno tiene el derecho de elegir con quién vacunarse. (…) Sería genial que los pediatras puedan vacunar en sus consultorios. No se cobrará por vacunas, sino que por el acto médico”, esgrimió en el caso de implementarse esta medida.