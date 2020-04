Sobre ese punto, el director mencionó que en abril del 2019, tuvieron la recaudación de G. 855 mil millones, en comparación de este año, por lo pretenden pasar la barrera de G. 400 mil millones al cierre del mes.

“La recaudación que pretendemos, representa una caída de entre un 50 y 55%. Nosotros recaudamos como importaciones, eso se debe tener en cuenta, que son los que aportan al fisco. Las exportaciones por su parte, no generan ninguna ganancia”, mencionó en comunicación con la 970 AM.

En ese sentido, el director explicó que dentro del rubro de las importaciones, el que más aporta al fisco, es el combustible, ya que representa un 20 % total de las recaudaciones.

Destacó, que la recaudación del petróleo cayó un 55% en su importación, en comparación también al año pasado. Así también, los bienes y capital que aportan al fisco, también sufrieron un descenso del 29%, contó Fernández.

En cuanto a repuestos y vehículos, registraron una declive del 79%. “Las personas no están adquiriendo ahora mismo rodados, y al no comprar, no se produce el movimiento en las recaudaciones de importación.

Asimismo, también mencionó una disminución en el mercado brasileño por reexportación de lo que sería el rubro de informática y telecomunicaciones (celulares y afines).

Aclaró, que se importa a nuestro país material para la elaboración y luego eso se exporta nuevamente al Brasil, situación que representa otro ingreso a la recaudación aduanera.

El director, dijo que todo eso afecta gravemente a los países, debido al cierre de fronteras que se vive en estos momentos.

Señaló, que todo el funcionariado que conforma la cadena aduanera, dijo que siguen trabajando a pesar de la pandemia con todas las medidas sanitarias, ya que el Gobierno aseguró el abastecimiento de los productos del exterior.

Sobre los medicamentos exportados de India y China, el director, explicó que las mercaderías que cuentan con denuncias, son en relación a despachos anteriores. “Son de 8 a 9 despachos anteriores, hemos abierto un sumario administrativos. Pensé que esos procesos serían rápidos, pero existen una serie de secuencias como derechos y defensas que se deben respetar”, detalló.

Aclaró, que para ese tipo de trabajos, establecieron una mesa multidisciplinaria entre Aduana y la Subsecretaría de Estado y Tributación.