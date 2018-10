Este 19 de octubre vence el plazo que puso el Gobierno a la empresa Mota-Engil para la culminación de los trabajos del tramo 3 del Metrobús, a la altura de la ciudad de Fernando de la Mora.

El gerente del proyecto Metrobús mencionó a la 970 AM que está prevista este viernes una reunión con la firma privada para definir qué ocurrirá con la obra. Mencionó que el plazo va hasta diciembre de este año pero que los portugueses no avanzan a buen ritmo.

“Ellos tienen algunas condiciones que sin esas condiciones no pueden seguir y también tentemos tenemos nosotros condiciones que sin esas no queremos seguir. Se está negociando. No podemos seguir a la velocidad que se está avanzando la obra. Si ellos solo pueden avanzar así, no nos interesa seguir con el contrato”, manifestó Stark.

Sobre el retiro de la empresa, dijo que hasta el momento no anunciaron oficialmente su salida y que ayer hubo una reunión hasta altas horas de la tarde. Este viernes continuarán las conversaciones para estudiar la continuidad o no de las obras.

“Vamos a tener que resolver si continúa Mota-Engil o alguna otra contratista. Depende de lo que se negocie hoy”, mencionó Stark. Plantearán a la empresa cerrar las obras que abrieron, avanzar en los tramos que ya avanzaron o de lo contrario el MOPC deberá tomar algunas medidas de emergencia para que la Ruta Mariscal Estigarribia y su continuación Eusebio Ayala queden nuevamente transitables.

Mientras la indefinición continúa, los frentistas sufren. Gladys Mancuello, en conversación con la emisora, manifestó que desde hace tres años no están bien. “Hemos dicho muchas veces que esta obra mal planificada iba a terminar mal. Hace tres años desde el 9 de octubre de 2015 empezó la charla del Metrobús con José Tomás Rivarola. Le decíamos que se tenía que hacer un mejor estudio socioeconómico”, dijo.

Expresó que el tema Metrobús no es solo de los frentistas, es de todos los paraguayos. “Los frentistas somos los más afectados. 195 comercios cerrados y más de 1.200 desempleados, por falta de planificación”, expresó.

Sostuvo que los contratistas no trabajan y que solo fueron a dejar agujeros en la zona, pero no obstante esperarán a saber qué ocurrirá con Mota-Engil.

“No sé cuándo va a terminar nuestro calvario. He visto que Mario Abdo se reunió con Mario Ferreiro hablando de los viaductos, pero hasta hoy el Presidente hace dos meses que asumió y tampoco nos tiene en cuenta”, manifestó.

Con respecto a las pérdidas, Mancuello dijo que orillan el 80% y que, monetariamente, representó una sangría de US$ 35 millones. “Sobre esta avenida generamos la economía del país porque pagamos impuestos. Todos trabajamos legal. Acá no podes trabajar ilegal porque llega fin de año y ya te caen los inspectores de Hacienda, de la Municipalidad…”, sostuvo.