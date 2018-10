En conversación telefónica con la 780 AM, Román Fernández rompió el silencio y se refirió a la polémica ahora instalada pero que ya se comentaba hacía años: la supuesta estafa masiva que realizaría la empresa Mocipar.

En ese sentido comentó que en abril de este 2017, contrariamente a lo dicho por Dany Durand, adquirió del político colorado todas sus acciones comerciales. “En estos meses se hizo toda la documentación”, indicó. En cambio, el ministro de la ex Senavitat dijo que en el 2013 vendió la empresa, luego que fue en el 2015, posteriormente cambió de versión y aseguró que lo hizo el año pasado.

El empresario indicó que le parece muy llamativo que comiencen a saltar las denuncias y alegó que “seguramente la gente que no ganó está disconforme. Hasta el momento no tenemos denuncias legales, solo verbales”. Aunque también argumentó que podría tratarse de una cuestión política.

“¿Vos escuchaste algún problema en todo estos años de Mocipar?”, cuestionó durante la entrevista. A lo que el periodista le mencionó que sí, porque el manejo de la empresa era un tema que se comentaba años atrás.

En su defensa, Fernández indicó que “en 28 años tenemos como testimoniar la gente que ganó y compró los departamentos. La gente está andando en sus vehículos, motos. Tenemos 8.000 adjudicados de casas, muebles, electrodomésticos. El que no ganó no está contento. Estamos cumpliendo en lo que establece nuestro contrato. Obviamente hay gente que no está de acuerdo y está en su justo derecho reclamar. Yo no sé si esta gente está incentivado por algo”.

“Duele mucho que haya gente que nos quiera perjudicar. Estamos acá para responder”, sostuvo.

Fernández explicó que en el contrato se estable, en uno de los planes ofrecidos, que los socios pueden ganarse un auto 0KM de salir sorteados, siempre que estén al día con la cuota mensual. Al cumplir el periodo de pago de estas cuotas, los perdedores tienen la posibilidad de seguir pagando para adquirir un auto usado. “No es que nadie explica, está el contrato y en la televisión donde tenemos un programa donde también informamos de nuestros planes”, añadió.

Al igual que Durand, no habló sobre los casos de personas que tuvieron que comprar y aparecían sus fotografías en televisión como ganadores del sorteo, tampoco sobre las denuncias de ciudadanos que hace años (algunos hasta 10 años) no pueden titular sus vehículos ante las trabas ocasionadas por la empresa para concretar la transferencia.