La jueza Alice González determinó remitir los antecedentes a la Fiscalía sobre el desacato a una orden judicial que cometió Nicanor Duarte Frutos, director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), al no proporcionar toda la información sobre los fondos sociales de la hidroeléctrica.

La periodista Rossana Escobar, jefa del área de Investigación del diario La Nación, informó que la jueza Alice González remitió este viernes el desacato de Nicanor Duarte Frutos a la Fiscalía.

Esto se dio a raíz de su incumplimiento de la Ley de Transparencia, al no remitir toda la información al Grupo Nación pese a que la magistrada citada salió a favor del periodista Jhojhanni Vega Fiorini, quien accionó contra la EBY para obtener información sobre los fondos sociales y obtuvo un amparo judicial.





De acuerdo con los antecedentes del caso, fue en el mes de abril que el comunicador presentó ante el Poder Judicial una denuncia por desacato contra Yacyretá debido a que el ente no entregó todos los datos que le fueron demandados mediante un pedido de acceso a la información pública.

El amparo no fue acatado en su totalidad por la hidroeléctrica cuando envió una serie de archivos en formato PDF al correo del periodista, en el marco de lo dispuesto por la magistrada. Entre los documentos adjuntos estaba una serie de capturas de pantalla de lo que se encontraba en la web de la Binacional, según publica La Nación.

No obstante, no estaba la misma información que en la página de la EBY, ya que en varios casos los montos diferían de lo enviado y de lo publicado en el portal. Igualmente, no compartieron todos los documentos requeridos por el comunicador ni las rendiciones de cuentas de los gastos que incluyen los contratos y facturas de los proveedores.