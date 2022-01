El ministro de la SEN habló acerca de varios casos de siniestrosque le consta fueron provocados este fin de semana y que movilizaron a numerosas compañías de bomberos.

Citó el caso de Villeta, en donde según denuncias, se vio a personas a bordo de una motocicleta, lanzando “materiales incendiarios” al costado de la ruta.

Contó además otro hecho registrado en un video que muestra que desde una camioneta se lanzaron objetos inflamables, que instantáneamente provocaron un incendio.

“Esto no puede seguir así, nos tiene jaqueados y se está convirtiendo en un deporte nacional esto de incendiar cualquier cosa. Acá no hay azar, pero no quiero creer que sea algo que corresponda a un plan”, lamentó el ministro al hablar de casos provocados.

No obstante, indicó que hay una importante cantidad de bomberos acuartelados y listos para acudir para el combate de los incendios.

En cuanto a los responsables de los siniestros intencionales, señaló que la SEN trabaja en coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio Público para identificar y sancionar a los a