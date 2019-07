La joven cronista de Urbana, Dalma Benítez, relató en charla con la 970 AM que estaba transmitiendo cuando un taxista la empujó y luego manoseó. “En un momento de la cobertura un taxista me manosea los pechos. Fue muy fuerte porque te denigra como persona. Yo estaba en vivo relatando y me quedé shockeada. Seguía lagrimeando mientras reportaba”, comentó.

La comunicadora contó que el autor salió del sitio y que los demás manifestantes la insultaron porque ella estaba lagrimeando. “Otro taxista me dijo que yo no podía llorar porque me manosearon. Me dijo que no tenía pasta, que me dedique a otra cosa si es que no me gusta. Me dijo también que muchas personas eran manoseadas pero que no estaban llorando”, recordó.

Benítez reconoció que siempre los trabajadores de prensa están expuestos, pero que esto fue algo muy grotesco.

Este es el taxista que manoseó a nuestra compañera @DalmaBenitez mientras realizaba una nota en vivo.



Lo pudimos identificar y se realizarán las denuncias correspondientes.



Mucha fuerza a Dalma y todos los colegas. pic.twitter.com/33j7ORnRT1 — Urbana 106.9 FM (@Urbana1069) 23 de julio de 2019

Una compañera de trabajo de Dalma logró identificar al supuesto autor del manoseo y fue a reclamarle, pero este sujeto aseguró que la denunciante estaba mintiendo y que no había ocurrido el incidente. En todo momento justificó que solo se pretendía desvirtuar la movilización.