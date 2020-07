Los comerciantes de Ciudad del Este pidieron al Gobierno que no ponga trabas y los deje trabajar para afrontar la crítica situación económica por la pandemia.

Juan Vicente Ramírez, miembro de la Cámara de Comercio de Ciudad del Este, dijo a la radio 780 AM que si bien es deprimente el comercio actual, de igual manera los ciudadanos desean tratar de generar algún ingreso. “Somos pocos los que decidimos abrir, estamos tratando de aguantar. Tuvimos que despedir a muchos”, dijo.

“Queremos que nos den libertad para trabajar, y que las autoridades ayuden a contener la pandemia, equipen el sistema sanitario, y que sancionen a los que no respeten las medidas sanitarias, como uso de tapabocas y distanciamiento físico. No podemos seguir con discursos, sino que concretar las planificaciones. No podemos esperar más, la gente está pasando hambre”, sostuvo.

Ramírez aseguró que esa zona del país siempre batalló sin recibir la ayuda del Gobierno, pero que ahora ve cómo sufre la ciudadanía y sobrevive con las ollas populares. “La necesidad de la gente es una y de las empresas otra, es distinta. Juan Pueblo necesita comer hoy. Las empresas necesitan una visión a largo plazo. La necesidad inmediata llevó a esa protesta (de anoche)”, remarcó.

Por otra parte cuestionó que las personas ingresan ilícitamente al país a través de las líneas secas de Canindeyú y Amambay. “Hoy la gente cruza a placer, pueden ir y venir en esos kilómetros de frontera seca”, puntualizó.