El agente fiscal Francisco Cabrera indicó que hasta que la sentencia no esté firme, Óscar González Daher y su hijo Óscar González Chaves, condenados a 7 y 8 años de prisión, respectivamente, no irán a la cárcel.

En entrevista con radio Monumental, el fiscal Francisco Cabrera comentó que analizará los fundamentos para ver si apelará o no la sentencia de los magistrados Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Jesús Riera.

Dijo que considera que la defensa de Óscar González Daher y su hijo Óscar González Chaves apelará la decisión judicial porque en sus planes no estaba esta sentencia, pero que a su parecer será muy difícil que una Cámara de Apelaciones reduzca la condena.

“Los jueces fueron claros en su explicación de la conclusión (de la sentencia). Durante el juicio no se discutió sobre los hechos, porque los depósitos estaban en las cuentas bancarias, sino que en realidad se discutió sobre la valoración de estos hechos”, argumentó.

En otro momento, el fiscal comentó que hasta que la sentencia no esté firme, no se puede dar la ejecución de la prisión en la cárcel de Tacumbú. Durante todo el proceso judicial, OGD y su hijo colaboraron con la justicia y poseen mucho arraigo (bienes a su nombre), por lo que no considera que haya peligro de fuga.

También aclaró que el arresto domiciliario se descuenta de la condena, porque el Código Procesal Penal no es muy claro y establece que se descontará toda restricción de libertad.

"Yo creo que estaba cumpliendo con su trabajo, él es asesor jurídico de la embajada de los EEUU y su función es analizar el sistema judicial de nuestro país", dijo por otra parte sobre la presencia de Brian Skaret en el juicio contra González Daher.