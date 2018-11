A través de las redes sociales, Derlis Paredes lamentó que le están haciendo llegar amenazas de muerte y solicitó que no lo involucren en el asesinato de la joven Lidia Meza, quien perdió la vida en el interior de la celda del narco Marcelo “Piloto” Pinheiro, en la Agrupación Especializada.

“Me estan llegando mensajes de muerte me estan amenazondo porfavor gente se los pido un favor que me dejen en paz yo nada no tengo que ver con esto, acepto que ella es mi amiga que soliamos estar mucho tiempo junto, pero ella nunca me conto en los pasos que andaba porque me culpan a mi? O solo porque revisan mi perfil y ven que salgo mucho con chicas ya me juzgan porfavor les pido dejenme en paz, estoy apunto de estallar, Me duele todo lo que esta pasando esto no es un juego y no es momento de juzgarle a nadie (sic)”, escribió.

El joven dijo que se pondrá a disposición de la justicia para limpiar su nombre y sostuvo que está evaluando presentar una denuncia ante las amenazas recibidas.

El periodista Héctor Alegre informó que Paredes sería el nexo entre la víctima y el narco “Piloto”, ya que habría llevado a la joven hasta el reclusorio. Mencionó que este amigo es pieza clave en la investigación fiscal.

El caso de Lida desnudó una presunta red de tráfico de personas. El Ministerio Público investiga cómo fue a parar a la celda del narco, a quien lo visitaba por segunda vez. La familia de la chica no sabe por qué estaba en el sitio.

Según el Ministerio del Interior, Lidia fue por voluntad propia y pidió ver al narcotraficante, quien contactó a varias mujeres mediante una aplicación de citas amorosas, que al parecer habría sido Tinder.

Según el abogado de la familia Meza, otra amiga de la fallecida dijo al padre de esta que se salvó de morir porque había cancelado la cita a Pinheiro y que Lidia fue la segunda opción.