En entrevista con radio UNO 650 AM, el jefe de seguridad ciudadana de la Policía Nacional, Crio. Daniel Careaga, se refirió a la creciente ola de inseguridad en las calles, tras los últimos eventos delictivos que tuvieron mucha repercusión mediática.

En ese sentido el uniformado mencionó que realizan controles a raíz de la inseguridad reinante en el país, pese a contar con poca logística. “La ciudadanía no puede esperar que sus encargados de seguridad analicen demasiado. Realizamos tareas de control permanentes en lugares sensibles y estratégicos”, dijo.

Sin embargo, sostuvo que la institución policial necesita de mayor capacidad en agentes para poder dar una mejor respuesta a la ciudadanía en materia de seguridad. “Tenemos 28.000 policías en 17 departamentos, en realidad tenemos que tener 40 a 50 mil policías para que ustedes se encuentren más tranquilos”, resaltó.

Por otra parte, Careaga comentó que las patrulleras que compraron en el pasado, actualmente ya se están cayendo debido al deterioro. La falta de logística también afecta al grupo Lince, cuyas motocicletas están descompuestas y no son reparadas. “Nuestras camionetas se están cayendo todo también. Hace falta logística, si no tenés, es un poco difícil lograr la tarea profesional. Son situaciones que estamos trabajando, pero la Policía no se cansará de dar respuestas”, esgrimió.

Otro punto que juega en contra es el permisivo sistema judicial. “La policía está realizando trabajos, por más de que a nuestro detenido le volvamos a ver al tercer día (de vuelta en la calle)”, argumentó el comisario.

A pesar de las falencias, destacó que las detenciones y las evidencias incautadas durante los procedimientos alientan a seguir trabajando