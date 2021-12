Luego de tres días de audiencia preliminar la jueza Pedrozo, resolvió que Mario Ferreiro acusado por los hechos de coacción, coacción grave, tráfico de influencias y lesión de confianza debe ir a juicio oral.

Igual medida afecta al ex secretario de Gabinete de la comuna, Carlos Mancuello Ríos, el ex asistente de Ferreiro, Víctor Ocampos Fernández, ambos por los delitos de lesión de confianza y tráfico de influencias. El ex director de Recursos Humanos Aureliano Servín Maldonado y la ex diputada Rocío Casco Arce, fueron acusados ​​por coacción, coacción grave y tráfico de influencias. Finalmente los ex sobrinos de Mario Ferreiro, Fernando Ferreiro Ayala y Roberto Ferreiro Paz, acusados ​​por tráfico de influencias.