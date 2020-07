En entrevista con radio Nacional y Paraguay TV, el epidemiólogo Guillermo Sequera se refirió a la falsa publicidad de los laboratorios del sector privado que están ofreciendo los test rápidos que miden los anticuerpos en la sangre, de modo a saber si se tuvo o no el coronavirus.

El experto indicó que estas pruebas de serología son más económicas y miden los anticuerpos con una gota de sangre. Sin embargo, remarcó que lo más efectivo es el PCR, que se toma con el hisopado nasal. Este último permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno o microorganismo.

“Los tests rápidos dan positivo dos semanas luego; no es útil eso. No sirve hacer ese test. Cuando estás enfermo y estás contagiando, te da negativo, pero cuando ya te recuperás, recién te da positivo. No es recomendable lo que se está ofreciendo alegremente en diversos laboratorios. Esto genera una falsa sensación de seguridad. No queremos prohibir su uso, sino que aclarar que solo sirve para saber si alguien pasó por un cuadro respiratorio y ahora desea saber si lo que uno tuvo fue coronavirus o no”, sostuvo.

Por otra parte, Sequera resaltó que los números de contagio en la comunidad son aceptables, porque hubo casos progresivos en algunas zonas puntuales. “En la manera que se están dado, es lo esperado, sacando lo ocurrido en el penal de Ciudad del Este. Si volvemos a retroceder, haremos muchísimo más daño en lo económico”, dijo. “No se puede hacer futurología, pero con el aumento de casos vamos a tomar medidas drásticas”, agregó.

Por último insistió en el distanciamiento social, el uso de tapabocas y el constante lavado de manos, para que no ocurran estos fenómenos de contagios masivos.